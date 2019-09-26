ليست كلها وفية.. كلبان ينهشان صاحبتهما حتى الموت

لقيت البريطانية إيلين ستانلي مصرعها، بعد أن نهشها كلباها داخل منزلها في ”يدنيس شيشاير“ في إنجلترا.
وذكرت صحيفة ”ميرور“، أن إيلين (43 عامًا) فارقت الحياة بعد هجوم كلبيها عليها إذ نهشاها حتى الموت داخل منزلها، والسبب أنها كانت تتجادل مع ابنتها بصوت عالٍ.
وقال الجيران إنهم هرعوا إلى المنزل بعد تصاعد صرخات السيدة وابنتيها، وهربت إحدى الفتيات خارج المنزل طلبًا للمساعدة، وبالفعل حاول الجيران تخليص السيدة بقذف الحيوانين بالحجارة ولكنهم فشلوا في إبعادهما عنها.
وقال بيف هول وهو أحد الجيران الذين حاولوا إنقاذ إيلين، إن ”الكلب DJ بدا كأنه محبًا للدماء وهو ينهش في جثتها، وتم قتله رميًا بالرصاص من قِبل الشرطة بعد ذلك“.
وذكرت زوجة هول أنها هرعت إلى المنزل حافية القدمين لترى ذلك المشهد الدموي وبعد أن وصل المسعفون كانت نزفت كثيرًا ولم يكن بمقدورهم مساعدتها وتوفَّت إيلين بعد عدة أيام في المستشفى.
وقالت إحدى الجارات وهي تسكن قبالة إيلين، إنها كانت تعد الشاي وتفاجأت بقدوم ابنة الضحية، لويز وهي تصرخ طلبًا للمساعدة وتقول الكلاب تهاجم أمي.
وقال جار آخر يدعى كارل ريس 28 عامًا، إنه هرع للمساعدة بعد سماع صرخات، ووجد رجلًا في المطبخ يحاول صرف انتباه الكلبين الضخمين ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
إرم نيوز