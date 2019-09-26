أبرز عناوين أخبار /سونا/ ليوم أمس الاربعاء

مجلس حقوق الإنسان يرحب ببيان وزير العدل
الناطق الرسمي:الحكومة تأسف لما تعرض له طاقم قناةالحرة
حمدوك يؤكد أهمية التعاون بين السودان والصين
حمدوك يمتدح مواقف إثيوبيا الداعمة للسودان
لقاءات وزيرة الخارجية بنيويورك
السودان يشارك في اجتماع اللجنةالإفريقية الخاصة بالجنائية
إيطاليا تؤكد دعمها للعملية السياسية الجارية في السودان
(الاتحادي) و(الشعبية شمال) يوقعان بيان القاهرة
رئيس الوزراء يلقي بيان السودان بالجمعة
(الميرغني) و(الحلو) يوقعان بيان القاهرة للعمل المشترك
تأسيس مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان
الضي يوجه الولايات بتقديم تصور لشكل الحكم
والي الجزيرة:مشروع الجزيرة محتاج لقرارات سيادية
عائشة موسى تدعم نشاط مؤسسة أمل لتقدم الرياضيات
عائشة موسى تلتقي بوفد تحالف النساء السياسيات
الضي يؤكد أهمية إصلاح أجهزة الدولة
اكتمال الإجراءات الخاصة بالأحداث الأخيرة بالأبيض
اكتمال مراسم التسليم والتسلم للواء الحرس الجمهوري
قوات الدعم السريع توقف 138 شخصا بالحدود
رئيس الوزراء: مستعدون للتعاون مع البنك الدولي
حمدوك يلتقي بمساعد الأمين لدعم بناء السلام
اللجنة الوطنية تنظم ورشة حول العمالة المنزلية
الطويل:نجاحات كبيرة للدعم السريع في بسط الأمن بالبحرالأحمر
خبير سياسي:العلاقات السودانية الروسية تاريخية ومتطورة
الاخبار الاقتصادية:-
البنك الدولي يعد بالمساعدة لتنفيذ الحماية الاجتماعية
مقترح لمركز متخصص في أبحاث النخيل
أهمية تأمين مؤشرات الطقس لاستدامة التنمية
مدني يبحث نشاط غرفة المستوردين القومية
المجلس الأعلى للسياحة يحتفل باليوم العالمي للسياحة
اكتمال الترتيبات لافتتاح موسم أسواق المحاصيل بسنار
الجاك يدعو الى توظيف السياسة لخدمة الاقتصاد
الاخبار الاإجتماعية و الثقافية:-
خلو محلية شرق سنار من الكوليرا
انخفاض الإصابات بالكوليرا بالنيل الأزرق
وزيرة التعليم العالي تنفي ما ورد حول الانتدابات
لجنة مراجعة ودراسة مشروعات الخدمات تواصل اجتماعها
والي الشمالية ووزير الري يستعرصان مشاريع مياه الشرب
نائب مديرالشرطة يؤكد هدوء الأحوال بجنوب دارفور
صغيرون:استئناف الدراسة بالجامعات بعد تجهيز المجمعات السكنية
وقفة احتجاجة لمتضرري حرب الخليج الثانية
وزارةالصحة بشمال دارفور: استمرار تدفق أدوية الملاريا
التحصين بغرب كردفان تؤكد سير الحملة بشكل طيب
الصحة تتسلم 5ملايين جنيه للقضاء على الكوليرا
بدء حملة تطعيم الأطفال بمحليات النيل الأزرق
مناسيب الدندر تشهد زيادات متلاحقة مقتربة من الخطورة
وزير الثقافةوالإعلام يخاطب الاحتفال باليوم العالمي للسياحة
سونا