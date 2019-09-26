أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

فيما يلي تورد (سونا) أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقا لبنك السودان المركزي:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار
45
45.225
45.1125
الين الياباني
0.4179
0.42
0.4189
الجنيه الاسترليني
55.6724
55.9508
55.8116
الفرنك السويسري
45.4073
45.6343
45.5208
الدولار الكندي
33.9694
34.1392
34.0543
كرونة السويدية
4.62
4.6431
4.6316
الكرونة النرويجية
4.9759
5.0008
4.9883
الكرون الدنماركي
6.608
6.641
6.6245
الدينار الكويتي
147.2031
147.9391
147.5711
الريال السعودي
11.9978
12.0578
12.0278
الدرهم الإماراتي
12.2526
12.3139
12.2832
الريال القطري
12.3599
12.4217
12.3908
الدينار البحريني
119.3317
119.9284
119.63
ريال عماني
116.8831
117.4675
117.1753
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
61.1816
61.506
61.3438
الدولار الحسابي (مصر)
3.25
3.2898
3.2699
اليورو
49.334
49.5806
49.4573
سونا