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سياسية

2019/09/26

2019/09/26


أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس



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فيما يلي تورد (سونا) أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقا لبنك السودان المركزي:-

العملة شراء بيع متوسط
الدولار

45

45.225

45.1125

الين الياباني

0.4179

0.42

0.4189

الجنيه الاسترليني

55.6724

55.9508

55.8116

الفرنك السويسري

45.4073

45.6343

45.5208

الدولار الكندي

33.9694

34.1392

34.0543

كرونة السويدية

4.62

4.6431

4.6316

الكرونة النرويجية

4.9759

5.0008

4.9883

الكرون الدنماركي

6.608

6.641

6.6245

الدينار الكويتي

147.2031

147.9391

147.5711

الريال السعودي

11.9978

12.0578

12.0278

الدرهم الإماراتي

12.2526

12.3139

12.2832

الريال القطري

12.3599

12.4217

12.3908

الدينار البحريني

119.3317

119.9284

119.63

ريال عماني

116.8831

117.4675

117.1753

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.506

61.3438

الدولار الحسابي (مصر)

3.25

3.2898

3.2699

اليورو

49.334

49.5806

49.4573

سونا

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