يقتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب مشادة كلامية

تمكنت مباحث مركز شرطة القنطرة غرب من ضبط متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية داخل منزلهم بمنطقة مساكن الجندي بدائرة القنطرة غرب
تلقي اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بقتل شقيقه بسلاح أبيض سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهم داخل المنزل.
على الفور انتقل إلي مكان الواقعة العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الاسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، وتبين مقتل المجني عليه هاني .م . ح أثر طعنه طعنة نافذة أثناء مشاجرة بينة وبين شقيقه المدعو محمد بمنطقة مساكن الجندي بمدينة القنطرة غرب، وتم ضبط المتهم والآلة المستخدمة في الواقعة لاتخاذ الإجراءت القانونية حيالهما.
وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة وملابستها فيما امر المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات محافظة الإسماعيلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لفحص جثة المتهم والتحفظ على الآلة المستخدمة في الواقعة.
المصري اليوم