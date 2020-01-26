فيديو: مصور بقناة النيل الازرق (يتهجم) من حديث الفنانة جواهر وتقول له(ما تتهجم ما سياسة)

طالبت الفنانة السودانية المقيمة بجمهورية مصر العربية جواهر بتخفيف اعباء المعيشة وتخفيض الاسعار بالنسبة للذين يعيلوع عدد من الاطفال حيث قالت: (في حاجة بس اهل السودان تعبانين منها الاسعار عندكم والعة نار نار اوعى وشك).

وخلال حديثها ضربت جواهر المثل للمواطنين المكافحين باحد المصورين في استديو قناة النيل الازرق حيث قالت:(تخفيض شوية للمواطن المكافح لرب الاسرة العندو ستة وسبعة عيال للناس مثلا الكاميرا مال اكيد عندو خمسة او ستة من العيال) وأضافت جواهر مازحة وهي تضحك :(ما تتهجم ما سياسة لكن دا حقيقة انا ماشغلتي السياسة).

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



