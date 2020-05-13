



اكد تحالف قوي الحرية والتغيير دعمه لوزير الصحة الدكتور أكرم التوم لافتا إلى أن قوى الحرية لم تطالب باقالة وزير الصحة أو أي من وزراء الحكومة الإنتقالية، وقال إن كل ما ورد في هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة .

واشار التحالف في تعميم صحفي صدر عنه اليوم أن بعض مواقع الصحافة الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي أوردت أخبار زائفة عن أن قوى الحرية والتغيير وعبر اجتماع يمثل شركاء الفترة الإنتقالية، قد دعا رئيس مجلس الوزراء إلى سحب الثقة عن وزير الصحة الدكتورأكرم على التوم، نافيا عدم مناقشته ذلك في أي مستوى من المستويات سواء كان اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة ، أو إجتماعات اللجان الفرعية لقوى الحرية والتغيير.

وابان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير متابعته بإهتمام بالغ ومستمر التقارير التي ترده من ممثليه في اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه بشكل كامل الجهود المُخلصة التي يقوم بها السيد وزير الصحة والطواقم الطبية والمتطوعين لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب التحالف و سائل الإعلام بالالتزام الأخلاقي و التحلي بالمسئولية المهنية ونشر المعلومات الصحيحة و محاربة الشائعات و الإسهام بإيجابية في إجتياز معركة جائحة الكورونا.

سونا

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