النيلين
سياسية

هاجمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قرار السلطات اللبنانية حول الإغلاق الكامل في البلاد لمدة 4 أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وكتبت الفنانة اللبنانية على صفحتها في تويتر اليوم الثلاثاء: “بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟ يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و4 أيام تسكير وين الفايدة؟” ​ وأشارت إلى الصعوبات الاقتصادية في البلاد قائلة: “الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللي صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟؟ الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟؟ منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارسة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟؟” ​ وكان مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتبارًا من مساء غد الأربعاء، بعد ارتفاع الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد. وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار/ مايو، وحتى صباح الاثنين 18 أيار/ مايو، على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات”.

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اكد تحالف قوي الحرية والتغيير دعمه لوزير الصحة الدكتور أكرم التوم لافتا إلى أن قوى الحرية لم تطالب باقالة وزير الصحة أو أي من وزراء الحكومة الإنتقالية، وقال إن كل ما ورد في هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة .

واشار التحالف في تعميم صحفي صدر عنه اليوم أن بعض مواقع الصحافة الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي أوردت أخبار زائفة عن أن قوى الحرية والتغيير وعبر اجتماع يمثل شركاء الفترة الإنتقالية، قد دعا رئيس مجلس الوزراء إلى سحب الثقة عن وزير الصحة الدكتورأكرم على التوم، نافيا عدم مناقشته ذلك في أي مستوى من المستويات سواء كان اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة ، أو إجتماعات اللجان الفرعية لقوى الحرية والتغيير.
وابان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير متابعته بإهتمام بالغ ومستمر التقارير التي ترده من ممثليه في اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه بشكل كامل الجهود المُخلصة التي يقوم بها السيد وزير الصحة والطواقم الطبية والمتطوعين لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وطالب التحالف و سائل الإعلام بالالتزام الأخلاقي و التحلي بالمسئولية المهنية ونشر المعلومات الصحيحة و محاربة الشائعات و الإسهام بإيجابية في إجتياز معركة جائحة الكورونا.

سونا

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