ابن الفقيد “محمد احمد الحسن”: فاضت روح الوالد الي بارئها بعد ان رفضت بعض المستشفيات إستقباله





المهندس عبدالمنعم محمد احمد الحسن ابن الفقيد يروي التفاصيل

قال تعالي

وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه

راجعون

توفي الي رحمه الله الوالد محمد أحمد الحسن ….

بعد صراع مع المرض ومشقة إلبحث عن مستشفي لاستقبال حالة الوالد المرضية والتي لا تقل خطورة عن غيرها من الامراض التي تصيب الانسان في مقتل ان تقاعس او امتنع من في مقدوره القيام بواجباته المهنية والاخلاقية …

ساءت حالة الوالد الصحية نهار اليوم (جلطة وارتفاع ضغط الدم ) وبدأت رحلة طواف العذاب علي كل من مستشفي الشعب ، ابراهيم مالك الصحافة

بست كير الاماب ، الفؤاد

مركز السودان للقلب ،

مستشفي الاطباء شارع المطار ،

مستشفي الساحة اركويت ،

التميز ،

فاضت روح الوالد الي بارئها بعد ان رفضت بعض المستشفيات إستقبال الحالة بحجة تخصيصها لجائحة فايروس كورونا والبعض الاخر لعدم وجود اطباء مختصين في امراض القلب (جلطة وارتفاع ضغط الدم ) فالمرض هو المرض وتلقي العلاج والتداوى واجب اخلاقي وإنساني قبل ان يكون مسئولية مهنية ، فمهنة الطبيب هى تقديم يد العون والمساعدة للمرضى وليس الامتناع والوقوف متفرجا

ونحن اذ نعزى انفسنا لا نقول الا ما يرضي الله

انا لله وانا اليه راجعون

المهندس عبدالمنعم محمد احمد الحسن

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