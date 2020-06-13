حزب الأمة يرحب بالقبض على”كوشيب” ويطالب بتسليم بقية المطلوبين حالاً لدى المحكمة الجنائية





رحب حزب الأمة القومي السوداني، بالقبض على المتهم علي كوشيب وإخضاعه للعدالة الدولية، مطالباً بتسليم بقية المطلوبين حالا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الحزب في بيان له مساء الجمعة، حصلت عليه (السوداني)، على موقفه الثابت والمؤيد لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17يوليو 1998م.

وتأييده التام للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في أول يوليو 2002 م كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بحسب ما جاء بالبيان.

ودعا في حالة كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد المخلوع، ان يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية.

صحيفة السوداني

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