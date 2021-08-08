وداعاً للنسيان..المساعدة على الحفظ بسهولة وسرعة





يعاني الكثير من الطلاب في المرحلة الدراسية من مشكلة النسيان بعد أن يقوموا ببذل مجهود في الحفظ، وهذه المشكلة ليست مستحيلة الحل حيث أن هذا ممكن أن تكون بسبب أتباع طريقة خاطئة في الحفظ. وخلال هذا المقال (بحسب الامارات نيوز) سوف نعرض لكم الكيفية التي يتم بها الحفظ بطريقة صحيحة وشكل سريع، بالإضافة إلى المأكولات التي تساعد على تحسين عمل الذاكرة. ‏ ‏ هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها الحفظ بدون التعرض للنسيان وتتمثل في الآتي: ‏ ‏فهم المادة التي يجب حفظها: في حالة قيام الطالب بفهم المادة التي يقبل على حفظها قبل الحفظ حيث أن الفهم يساعد بشكل كبير على الحفظ بشكل سهل وسريع دون أن يتم النسيان. ‏كتابة المعلومات: حيث أن عملية الكتابة بخط اليد تساعد على تذكر المعلومات بصورة كبيرة وتساهم في تثبيت المعلومات إلى حد كبير. ‏التلحين: في حالة العمل على تلحين المعلومات على هيئة ألحان لأغنية مفضلة للشخص يتم تثبيتها وتذكرها بشكل كبير ولا يمكن نسيانها. ‏الربط: في حالة العمل على ربط المعلومات المرغوب حفظها بعدد من المواقف أو الأحداث التي قد حدثت بشكل فعلي مما يسبب عدم نسيانها، لو ربط المعلومة بإسم قريب منها. ‏تغيير المنطقة: يفضل المذاكرة في مناطق مختلفة لأن هذا الأمر يساعد الطلاب على تذكر المعلومات بشكل أفضل. ‏ ‏مأكولات تحسن من عمل الذاكرة هناك عدد من المأكولات التي لها دور كبير في تحسين عمل الذاكرة ومن أهم تلك المأكولات ما يلي: ‏ ‏أولاً المأكولات البحرية مثل السردين والتونة وذلك لاحتوائهم على مادة الأوميجا 3 التي لها دور كبير في تنمية عمل الدماغ، بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة الانتباه. ‏ثانياً البصل: حيث أنه يزيد من معدلات الانتباه ونظراً لكونه يحتوي على فيتامين ج فهو يعمل على زيادة امتصاص الجسم للحديد وهو الأمر الذي يجعل الأكسجين يصل بمعدلات أكبر إلى المخ مما يحسن من عمل الذاكرة. ‏ثالثاً المكسرات: تساهم مختلف أنواع المكسرات مثل الفستق وعين الجمل وغيرها في تقوية جميع أعصاب الجسم وتحسن من قوة الذاكرة. ‏رابعاً الباذنجان: يساهم الباذنجان في تقوية وظائف الدماغ نظراً لاحتوائه على النياسين. ‏خامساً البروكلي: يعد البروكلي من الأطعمة الغنية بمادة الفوليك أسيد التي تنشط الذاكرة. ‏سادساً السبانخ: فهي غنية بعدد من الفيتامينات والمعادن الثمينة التي يحتاجها الجسم وتساعد على حماية الجسم من التعرض لمشكلة فقدان الذاكرة. ‏سابعاً: عصير الليمون يقوي من إمكانية التركيز ويساهم في زيادة الاستيعاب. ‏ثامناً الفاكهة: حيث تضم أنواع كثيرة من الفاكهة كمية ضخمة من العناصر التي لها دور فعال في تقوية الذاكرة وزيادة فاعليتها. ‏تاسعاً الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة بجميع أنواعها على كمية ضخمة من المواد الغذائية التي تساهم بقوة في زيادة التركيز والقدرة على التذكر. ‏عاشراً المياه: كثرة تناول المياه لها دور قوي في تحفيز عمل خلايا الذاكرة.

الخرطوم(كوش نيوز )