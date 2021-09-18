مبارك أردول: راتبي 2500 دولار في الشهر





كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية “الحكومية”، مبارك أردول لأول مرة عن أجره الشهري، وقال إن راتبه 2500 دولار في الشهر.

وأشار اردول في لقاء بالتلفزيون القومي أن الموظف في الشركة يتقاضى 300 دولار، وقال إن ذلك خوفا من دخولهم في إضراب يهدد العمل بالتوقف.

وأبدى اردول انزعاجه من الحملات التى توجه ضده بمواقع التواصل الاجتماعي والاعلام عامة متسائلاً : (الكلام بقى عليّ كتير، انا عملت ليهم شنو).

الخرطوم (كوش نيوز)