مبادرة جامعة الجزيرة تدعو قوى الثورة للوحدة وتطالب الشرطة بحماية موكب اليوم





دعت مبادرة جامعة الجزيرة لقضايا التحول الديمقراطي كافة القوى الثورية الحريصة على إنفاذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة إلى الوحدة على أساس الميثاق الموقع في يناير 2019م، بجانب التعبئة الشاملة للمشاركة في مسيرة 30 سبتمبر دعماً لخيار المدنية الكاملة، ووجهت رسالة لقوات الشرطة لحماية موكب الثورة اليوم 30 سبتمبر.

وطالبت في بيان لها تحصلت (الجريدة) على نسخة منه اصلاح المنظومة الأمنية ، وكشف نتائج التحقيق في أحداث فض الإعتصام، بجانب تسليم مجرمي الحرب الى المحكمة الدولية مع دعم لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وسحب القوات المسلحة من دولة اليمن، وقالت: تؤكد المبادرة على قومية قواتنا المسلحة وتناشد الشرفاء من أبناء الشعب السوداني بقواتنا المسلحة والقوى الأمنية الأخرى مواصلة الوقوف مع جماهير الشعب السوداني في حقه في إقامة دولته الديموقراطية، وأضافت: وهي تؤكد أن الصراع ليس بين القوى المدنية والعسكرية ولكنه بين من يقفون مع التحول الديموقراطي وأعداء الديمقراطية والمدنية. وأثنت على وقفة الشرفاء من ضباط وجنود وقوات شرطة الشعب في وقفتهم الصلبة لحماية مكتسبات الثورة ومقار إزالة التمكين.

واعتبرت ان ما نتج من ردود أفعال عقب المحاولة الفاشلة يؤكد أن المكون العسكري بالسلطة ما زال يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف الثورة المجيدة بوضعه المتاريس أمام إنجاز مهام المرحلة الإنتقالية وصمته المريب تجاه ما يجري من أحداث خطيرة بالشرق واستهدافه الواضح للجنة إزالة التمكين.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة