شاهد بالفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تفاجئ متابعيها بفاصل من الغناء (دويتو) مع الفنانة انصاف فتحي بمشاركة رفيدة ياسين ونشطاء: (مكانك فاضي في أغاني وأغاني)





كشفت المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح خاطر عن موهبة جديدة تضاف لموهبتها الكبيرة والواضحة في تقديم النشرات وإدارة الحوارات. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهرت نجمة قناة الحدث موهبة الغناء وذلك بترديدها مع كروانة الغناء السوداني الفنانة إنصاف فتحي رفقة صديقتها وزميلتها المذيعة الأخرى رفيدة ياسين وذلك من داخل غرفة أخبار قناة الحدث. وكتبت تسابيح عن المقطع الذي نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (تخيل تكون في نص تحضير النشرات تدخل عليك (البُلبل الصداح إنصاف فتحي )غرفة أخبار الحدث وتغني ليك (المريود ). وتابعت نجمة قناة الحدث بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: ( مافي سعادة صباحية أكتر من كده نوررورووتي وأشرقتي و بلقى مرادي مع المريود). رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بموهبة تسابيح في الغناء, حيث تباروا في كتابة تعليقات الغزل والإشادة والتي كان أبرزها: (ما شاء الله صوت جميل ومكانك فاضي في برنامج أغاني وأغاني).



الخرطوم (كوش نيوز)