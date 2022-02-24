القبض على شبكة اجرامية روجّت لظهور الكعبة المشرفة بأحد المنازل في بورتسودان





القت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية ولاية البحر الأحمر القبض على شبكة اجرامية روجت لظهور الكعبة المشرفة بأحد المنازل بحي دار السلام بحاضرة الولاية مدينة بورتسودان، وتعود تفاصيل الحادثة إلى توافر معلومات لادارة المباحث المركزية تفيد بأن هنالك منزلاً بحي دار السلام بالقطاع الجنوبي يؤمه عدد كبير من مواطني المدينة بزعم ظهور الكعبة المشرفة على أحد جدرانه بصورة ثلاثية الأبعاد أشبه بالحقيقية.

بعد انتشار الخبر بالمدينة وأصبح حديث الشارع العام وتم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وجه اللواء شرطة أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة الولاية إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بالبحث والتقصي عن المنزل. فور ذلك وجه مدير الإدارة المكلف الرائد شرطة أحمد أبوفاطمة محمد بتشكيل فريق للمتابعة وجمع المعلومات بقيادة رئيس فرع الميدان وفريق القطاع الجنوبي والفريق الخاص، وتوصل الفريق إلى معلومات تفيد بوجود شبكة تحتال على المواطنين وذلك بالادعاء بوجود كعبة بحائط منزل لا يتمكن من رؤيتها إلاّ من كان نقي السريرة ولا يتعاطى المكيفات (التمباك والسجائر)، وبعد التأكد من المعلومات وتحديد أفراد الشبكة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة داهمت قوة الفريق المنزل المذكور وتمكنت من ضبط ٦ متهمين من بينهم امرأة هي من تقود التشكيل الإجرامي وبحوزتهم مبالغ مالية تم جمعها من المواطنين نظير زيارة المنزل، وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد (١٢٥/١٧٨ ق ج) بالقسم الأوسط بورتسودان توطئة لتقديمهم للمحاكمة الجنائية العادلة.

صحيفة الحراك السياسي