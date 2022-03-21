زواج للمثليين في السودان يتحول إلى أعمال شغب ومقتل وإصابة العشرات و يثير الجدل بين أهالي المنطقة





وقعت اشتباكات عنيفة بمنطقة أبو حمد في ولاية نهر النيل، شمال العاصمة السودانية الخرطوم، يوم أمس السبت، بسبب إقامة حفل زواج لمثليين بالمنطقة.

وأقيم حفل زواج مثليين في منطقة التنقيب عن الذهب بأبي حمد في ولاية نهر النيل ما أثار غضب مواطنين وعمال بالمنطقة، وأدى لاشتباكات.

وأضرم مواطنون النيران في عدد من المحال التجارية والسكنية بالمنطقة؛ احتجاجا على الحفل، باعتباره لم يراع عادات وتقاليد السودانيين خاصة في المنطقة المعروف عن مجتمعها التقليدي المحافظة الشديدة.

وأشعل المحتجون إطارات السيارات، وأطلقوا أعيرة نارية، ما زاد رقعة الاحتجاجات.

وقال مدير جهاز المخابرات الوطني بالمنطقة، العقيد أمن فضل المولى، إن أهالي أبي حمد انتفضوا ضد واقعة زواج مثليين الدخيلة على مجتمعهم، مما نتج عنه أعمال شغب استطاعت الشرطة احتواءها وفتح بلاغات ضد مفتعليها.

ودعا إلى تعزيز الثقافة القانونية ومشاركة المجتمع في نشر الوعي والتنديد بهذه الظواهر السالبة ومراقبة الأندية والقهاوي وتنظيم أعمالها.

وتابع أن الأجهزة الأمنية والشرطية قادرة على احتواء الشغب، ولكنها لا تستطيع معالجة الظواهر السالبة، مما يستدعي تدخل المجتمع وتفعيل دوره في نشر الوعي والثقافة المجتمعية.

وأصدر شباب المنطقة بيانا قالوا فيه إنهم وأبناء المنطقة داخل وخارج السودان فجعوا ببعض الممارسات الدخيلة بأسواق التعدين.

صحيفة المرصد