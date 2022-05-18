من الذي غسل أذهان شبابنا وبناتنا في الخرطوم وبقية وسط السودان وشماله؟





في غفلة من الزمن تم غسيل أذهان شبابنا وبناتنا في الخرطوم وبقية وسط السودان وشماله وتم برمجتهم من قبل قحت وخاصة الشيوعيين ان عدوهم فقط هم الكيزان والعسكر…!!! فنحن الان نحتاج الي مجهود لإقناع اولادنا و كنداكاتنا ان عدوهم الاول هو عصابات ٩ طويلة ومن يقف وراءهم…

تم حل اللجان الشعبية بعد سقوط البشير وايضا تم حل ما كان يسمي بلجان المقاومة بعد قرارات ٢٥ اكتوبر و ندعو الشباب ان يكونوا في كل حل لجان حماية لحماية انفسهم واسرهم وبيوتهم وان يكون مهمة هذه اللجان ايضا رصد اي حركة لاي وافدين او اجانب او اغراب لحيهم …

و نتمني شبابنا يظهر لنا شجاعته وبسالته في طرد عصابات ٩ طويلة من شوارع احياءهم واسواقهم…

عبيد الطاهر الدوباسي