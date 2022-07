قريبا.. واتساب يحصل على أفضل ميزات فيسبوك

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، حاليا على ميزة جديدة تسمح لمستخدميه حول العالم، بإنشاء واستخدام صور رمزية قابلة للتخصيص أو ما يسمى الأفاتار Avatars، تم تسريب الصورة الأولى لهذه الصور الرمزية.

وبحسب ما ذكره موقع “giz china”، يقوم واتساب حاليا بإضافة المزيد من التجديدات الرائعة والمقيدة لمنصته، حيث تضيف خدمة المراسلة المملوكة لشركة “ميتا” باستمرار ميزات جديدة إلى تطبيقها كل فترة، حيث قدمت مؤخرا ميزة جديدة تتيح لك الرد على الرسائل بأي رمز تعبيري.

الصور الرمزية لـ واتساب ستصل قريبا

تخطو عملاقة التراسل الأشهر في العالم، خطوة جديدة في عالم الصور الرمزية من خلال إضافة تجسيدات ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص لجميع مستخدمي تطبيق واتساب، وعلى الرغم من أن الميزة مازالت قيد التطوير في الوقت الحالي، إلا أن بعض الصور ظهرت حول كيف سيبدو النظام المبتكر ثلاثي الأبعاد.

كشف موقع WABetaInfo، الذي يبحث دائمًا عن آخر الأخبار المتعلقة بخدمة رسائل واتساب، عن الصورة الأولى لهذه الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد، حيث تم رصد صور الأفاتار في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، والذي يحمل رقم الإصدار 2.22.16.11 على أندرويد، مما يعطينا نظرة أولية عن الشكل الذي ستبدو عليه هذه الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد الشهيرة بالضبط.

وفي الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام لقطة شاشة لهذه الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد؛ من السهل رؤية أن هذه هي نفس الصور الرمزية الموجودة بالفعل والمستخدمة على تطبيق فيسبوك Facebook، المملوك أيضا لنفس الشركة.

وأوضح WABetaInfo، أيضا أن هذه الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها كمرشح أو قناع عند إجراء مكالمات الفيديو على تطبيق واتساب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامها أيضًا كملصقات لمشاركتها مع جهات الاتصال أو في المحادثات النصية.

ويشير الموقع المتخصص بأخبار واتساب إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير؛ وأنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة متى سيكون متاحًا لجميع المستخدمين.

الجدير بالذكر أن واتساب يعمل في الوقت الحالي أيضا على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإخفاء حالتهم عبر الإنترنت، وتحديد من يمكنهم مشاركة حالتهم عندما يكون متصلا بالإنترنت، ومن المقرر أن تتضمن إعدادات الخصوصية بتطبيق واتساب تبويبا يسمى Last Seen and Online، يمكنك من خلاله التحكم في من يمكنه رؤيته حالتك أو “متصل الآن”.

صدى البلد