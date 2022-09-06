نابولي يوجه صفعة جديدة لكريستيانو رونالدو.. ما القصة؟





سيستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد الإنكليزي حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل على الأقل، وذلك بعدما فشل في مغادرة قلعة “أولد ترافورد” خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لأحد الأندية الأوروبية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم رونالدو بالعديد من الأندية هذا الصيف، على غرار بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وتشلسي الإنكليزي، وأكدت التقارير الإعلامية أنه كان قريباً من الانضمام إلى نادي نابولي الإيطالي خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس/آب الماضي.

ودفعت هذه الشائعات المدير الرياضي لفريق الجنوب الإيطالي، كريستيانو جيونتولي، إلى الخروج عن صمته، لينفي دخول ناديه في مفاوضات مع إدارة “الشياطين الحمر” للتعاقد مع المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً.

وقال جيونتولي في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، الثلاثاء: “يؤسفني قول هذا، ولكننا لم ندخل في أي مفاوضات مع إدارة نادي مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف”.

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وكان وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، خورخي مينديز، قد قدّم عرضاً إلى نابولي الذي يشارك في “التشامبيونزليغ” هذا الموسم، يقتضي انتقال “الدون” إلى الفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد، مقابل تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لكن العرض رُفِض.

العربيه نت