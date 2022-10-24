مفاجأة غير متوقعة عن لاعب النصر!





أكد رئيس نادي الخليج، علاء الهمل، أن محترف نادي النصر، اللاعب البرازيلي لويس غوستافو، كان معروضًا عليهم قبل حضوره إلى الفريق النصراوي خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وقال الهمل في تصريحات صحفية: “غوستافو عُرض علينا عن طريق فنربخشة التركي، حيث إن المدرب ‏لم يكن يرغب في استمراره مع الفريق”.

وتابع: “العرض كان مليونًا ونصف المليون ‏دولار في العام الأول، وثلاثة ملايين ‏في العامين المقبلين.. رفضنا عرض غوستافو لأن نادينا لا يستطيع دفع هذه الأرقام المالية في اللاعب الأجنبي، فعندنا تتراوح القيمة من 750 ألف دولار إلى مليون، ‏هذا يعتبر أكبر رقم نستطيع دفعه في لاعب أجنبي”.

ويحتل الخليج المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى وتلقيه الخسارة في 6 مباريات.

مزمز