لجان مقاومة تلتقي (التغيير) وتعتزم الدخول في حوار مع العسكريين





كشف عضو اللجنة التحضيرية للتواصل مع القوى المناهضة للانقلاب، وممثل لجان مقاومة أمبدة يوسف بشير، عن عزمهم الدخول في حوار مع العسكريين، واعتبر المؤسسة العسكرية جزءًا أصيلًا ولا بد من التحاور معها، وحثها على بناء جيش واحد مهني.

وقال يوسف بشير بحسب (الترا سودان)، إن شكل الحوار سيكون مباشرة بين المقاومة وقادة العسكر المنحازين للشعب والقوى الثورية، واشترط بدء الحوار بعد إسقاط اللجنة الأمنية لنظام البشير .

وشدد ممثل لجان مقاومة أمبدة بأم درمان، على ضرورة أن يتمتع الحوار بالشفافية الكاملة من أجل الوصول لرؤية مشتركة يتفق عليها الجميع- حد قوله.

أما عن الاجتماع الذي ضم لجان المقاومة بالحرية والتغيير “المجلس المركزي”، قال عضو بشير إن الاجتماع ناقش سبل حل الأزمة السياسية بالبلاد، وتوحيد جميع اللجان في رؤية واحدة، بجانب توحيد كل القوى المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى إسقاطه وإزالة كل آثاره وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وذكر بشير أن تنسيقيات لجان المقاومة قد كلفت عددًا من أعضائها بتكوين لجنة أطلق عليها “اللجنة التحضيرية للتواصل مع القوى المناهضة للانقلاب”، واجتمعت مع عدد من ممثلى لجان المقاومة بولايات البلاد المختلفة، واستمر اللقاء لأكثر من أسبوع من أجل تقديم حل للأزمة بالسودان.

ولفت إلى أن اللجنة التقت مؤخرًا بقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، والنقابات المهنية والأجسام المطلبية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية، وخلص الاجتماع باتفاق الجميع على وحدة الأهداف بجانب التوافق على رؤية واحدة يعمل من أجلها الجميع تقود إلى إسقاط الانقلاب، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب.

صحيفة الصيحة