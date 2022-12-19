تفاصيل مثيرة في قضية مقتل العميد بريمة وتوجيه للبرهان وحميدتي





الكشف عن توجيه البرهان وحميدتي بنقل جثمان الشهيد بريمة لمسجد القيادة

لأول مرة مثول مستشار قانوني للشرطة امام المحكمة

الخرطوم : محمد موسى

قررت المحكمة أمس، عرض المتهمة الخامسة طبيبة ثلاثينية، في قضية مقتل العميد علي بريمة،على القمسيون الطبى، وذلك لفحص حالتها العقلية والنفسية.

حالة نفسية صعبه

وامرت المحكمة ، بعرض المتهمة الخامسة الطبيبة على القمسيون الطبي وذلك بناءاً على طلب تقدم به محاميها للدفاع نصر الدين طه، التمس من خلاله بعرض مو كلته المتهمة للفحص بواسطة القمسيون الطبي في أسرع وقت نظراً لحالتها النفسية الصعبة التي تعيشها بحد تعبيره للمحكمة.

مستشار للشرطة بالمحكمة

من جانبه مثل لأول مرة بجلسة الأمس بالجلسة المستشار من الادارة القانونية لرئاسة الشرطة جعفر على ضو البيت ، واودع طلب على منضدة المحكمة والتمس منها تسليمه صورة من قرارها في الجلسة الماضية المتعلقة بتقييد اجراءات بلاغ تحت طائلة المادة (90) من القانون الجنائي ضد مدير سجن كوبر القومي اللواء الطيب عمر أحمد، وذلك لعدم تنفيذه قرارها بعدم احضار المتهم الأول (توباك)، الي المحكمة والاصفاد الحديدية علي قدميه، فضلا عن عدم تنفيذه قرارها بنقل توباك مع من الزنزانات الغربية للسجن الي الزنزانات الشرقية مع بقية رفاقه من المتهمين معه في الدعوي.

من جانبها قررت المحكمة تسليم صورة من قرارها المتعلق بتقييد بلاغ ضد مدير سجن كوبر الي المستشار القانوني التابع لقوات الشرطة.

رد سري وشخصي

في ذات السياق كشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، عن تسلمها رد مكتوب من إدارة السجن القومي في تاريخ 8/11/2022م بشأن أوامرها السابقة المتعلقة بـ(توباك) موضحه بأنها وجدت عبارة (سري وشخصى ) مدون على الخطاب – مما جعلها لا تقوم بفتح رد الخطاب وانما قامت بتسليمه لمراقب المحكمة، موضحه بأنها عقب إيصال الرد لمنضدتها المحكمة التى تنعقد بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت اي خارج مقرها محكمة جنايات الخرطوم شمال اثناء انعقاد الجلسة الماضية، وبرر القاضي توضيح هذه الإفادة وذلك لان محضر المحاكمة هو (مرأة الجميع ) _الا انه عاد وأكد بان رد خطاب السجن ورغم كل هذه التوضيحات ليس له أي اثر وذلك لعدم تنفيذ قرارت المحكمة السابقة، فى وقت شدد فيه قاضي المحكمة علي انه سوف يصدر قراراً لاحقاً حول انعقاد الجلسة متاخرا بساعتين الا خمسة دقائق – بالرغم من أن موعدها محددا مسبقا التاسعة صباحا وذلك بسبب عدم احضار سلطات السجن المتهمين في للمحكمة في الزمن المحدد.

تحري و50 بلاغ

في ذات السياق مثل المتحري امام المحكمة وكشفلها عند مناقشته بواسطة المحامية ايمان حسن، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول محمد آدم أرباب توباك ، عن توليه التحري في أكثر من (50) بلاغ تحت مخالفة نص المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد، مشيراً إلى انه كلف بالتحرى في البلاغ بناءا لتوجيهات مدير دائرة الجنايات بالخرطوم وانه إستلم الملف بتاريخ 13يناير 2022م من المتحري الاول ملازم شرطة داؤد بوية والرائد احمد محمد الأمين بقسم شرطة بري حوالي التاسعة مساءاً، منوها إلى انه توجه برفقة تيم من المباحث والأدلة الجنائية الي مسرح الحادثة بارشاد رقيب شرطة (معتصم ابراهيم ) ، بينما أرشدهم العريف شرطة (معاوية صابر ) على المادة الحمراء التي تم تحريز ها ورفعها بواسطة الأدلة الجنائية على اثواب، مشيرا إلى أن المادة الحمراء كانت جوار إستوب شارع القصر بالقرب من فندق ريجنسي (المريديان ) سابقا وتبعد (16) خطوة شرقي الفندق، لافتا الي انه عثر بمسرح الحادث على نقاط حمراء متقطعة تعود لخط سير المجني عليه بريمة، مؤكدا بان مسرح الحادثة يومها لم يكن محرزا من قبل السلطات وانما كانت فيه حركة مرور مستمرة.

قميص وثلاثة فتحات

وتسلسل المتحري في افاداته امام المحكمة، واكد لها بأنه لم يقم بتحريز قميص المجني عليه الشهيد بريمة وانما كان بطرف سجلات التحقيقات الجنائية وأرسل منها للمختبر الجنائي للفحص، مشيرا إلى انه بنظرته على الطبيعة على القميص إتضح له وجود ثلاث فتحات مايعني تلقي العميد ثلاث طعنات بالرغم من ان تقرير التشريح يفيد بتلقى العميد طعنتين، لافتا الي انه لايجزم ان الفتحة الثالثة على قميص العميد تعود لاصابة بطلق ناري او سكين وذلك لاتساعها، في سياق متصل نفي المتحرى تحريزه اوتحريه حول بقية ملابس العميد الاخري التي كان يرتديها يوم الحادثة وهي( بنطال وملابس داخلية)، وذلك لانها غير مجدية بتحريه وذلك لوجود القميص الذي به طعنات الحادثة ، كما افاد بان طول نصل السكين المعروضات (17.5) سم واقصي عرض لها (3) سم ، وطول مقبضها (3.7) وتزن (129.3) جرام .

كما نفي المتحرى الثانى للمحكمة رؤيته وجه المجني عليه الشهيد بريمة يوم الحادثة وهو بالمشرحة او التعرف عليه وهو بكفنه تماما ، وبرر بانه جزم وقتها بانه ذاته هو الشهيد فقط بحسب شهود الاتهام ولوجود عدد كبير من ضباط قوات الاحتياطي المركزي، الي جانب استلام جثمانه بواسطة شقيق المجني عليه أبوالقاسم بريمة والعميد شرطة ابراهيم بشارة.

صور وكاميرات مراقبة

في ذات الوقت كشف المتحري عن استخراج صور لمتظاهرين يوم الحادثة من كاميرا مستشفي الخرطوم – الا انه اكد للمحكمة بأنه لم يطلع عليها ولم يقدمها للمحكمة لتواجدها بطرف تيم التفيش بمباحث الولاية ، كما برر عدم تحريه عن الكاميرات المركزية التي تغطي انطلاق المظاهرات من باشدار حتي شارع القصر الخرطوم لعدم تواجدها في نطاق عمله وانما عمل تيم الميدان في القضية.

توجيهات البرهان وحميدتي

وكشف المتحري للمحكمة عن صدور توجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول عبدالفتاح البرهان ، ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتى) بنقل جثمان الشهيد علي (كمبوى) الشرطة وناقلاتها وللصلاة عليه بمسجد القيادة العامة الخرطوم .

طابور استعراف لتوباك

واكد المتحري للمحكمة اجراء طابور الشخصية لتوباك يوم 22 يناير 2022م بمباني إدارة الشرطة الأمنية بواسطة ملازم شرطة محمد بشرى عبدالله، وباشراف عضو لجنة التحرى الرائد شرطة حمزة موسى عيسى، موضحاً بانه ووقتها تعرف الشاهد معتصم ابراهيم علي توباك ، نافياً بشدة للمحكمة زيارة هذا الشاهد لتوباك وهو بحراسة الامنية ومناداته له بلقبه توباك ورؤيته له ومن ثم تعرف عليه بطابور الاستعراف ، لافتاً الي انه لم يتحر حول مراعاة الضوابط المتعلقة باجراء هذا الطابور ، في سياق متصل ارجع المتحري الثاني شاندينا للمحكمة تسميته المتهم الاول توباك بانه اساسى في الدعوي وذلك نسبة لما ادلي به (المصدر ) ، منوها الي انه تحري مع توباك بمباني مباحث الولاية وهو يجلس علي كرسي مدولب ولا تظهر عليه اثار ضرب وانما افاد الطبيب وجود جرح علي قدمه وبها علامة ،مؤكدا بان النيابة العامة كانت علي علم تسجيل الاعتراف لتوباك علي اسطوانة سي دي ، فضلاً عن علمها بتمثيله الجريمة التي مثلها بواسطة ورقة علي شكل سكين ولم يكن مجبراً لذلك، كما كشف المتحرى بان توباك إفاده بالتحري عن وجود ملابس له بمنزل (رفقة صائدة البمان ) بالحلفايا ، لافتا الي عدم تحريه مع تيم التفيش بوجود مدنين شهود عند ضبط المعروضات بشقة الصحافة.

فى سياق مغاير كشف المتحري للمحكمة عن شطب النيابة المختصة البلاغ ضد صيدلاني يسمي محمد سيف ، تم القبض عليه ابان تفتيش احدى الشقق الثلاث بواسطة المباحث والعثور بداخلها علي ادوية معروضات البلاغ .

الصيحة