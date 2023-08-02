الأمم المتحدة: 20 مليونا بالسودان يعانون انعدام الأمن الغذائي





قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، الأربعاء، إن أكثر من 20 مليون شخص بالسودان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته “فاو” حول آخر توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بالفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2023.

وقالت المنظمة: “يعاني أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 بالمئة من سكان السودان، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

ومحذرة من أزمة الغذاء المتصاعدة في السودان، أضافت المنظمة: “في ظل استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد، هناك حاجة ماسة إلى دعم إنساني عاجل ومكثف للمجتمعات الريفية”.

وأشارت إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي تلك التي تعاني من “النزاع النشط”، بما في ذلك الخرطوم (وسط) وجنوب وغرب كردفان (جنوب) ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور (غرب)، حيث “يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما خلَّف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق الاشتباكات، وفقا لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

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