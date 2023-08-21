مصر تدعم تنفيذ خطة دول جوار السودان “في أقرب وقت”





أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، عن دعم بلاده للخطة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، الذي عقد مؤخرا في عاصمة تشاد نجامينا، “في أقرب وقت”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري ونظيره التشادي محمد صالح النظيف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية “أ ش أ” (رسمية).

وقال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر حسابه على منصة “إكس” إن شكري أكد خلال الاتصال الهاتفي على “تطلع مصر لاعتماد الخطة وتنفيذها في أقرب وقت”.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، أعلن وزراء خارجية دول جوار السودان وضع خطة عمل تحال إلى زعمائهم، تتضمن ثلاثة أجزاء وهي تحقيق وقف إطلاق نار نهائي، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية”، وفق البيان الختامي.

وفي وقت سابق من اليوم، تجددت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، في محيط “سلاح المدرعات”، بعدة مدن وسط وجنوب البلاد، في إطار الصراع الممتد منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ويتبادل مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع”، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال في منتصف أبريل، وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، وفقا لوزارة الصحة والأمم المتحدة.

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