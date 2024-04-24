بطولة منة شلبي وأحمد داوود.. انتهاء تصوير فيلم «الهوى سلطان» – صور





انتهى تصوير فيلم “الهوى سلطان” استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف.

الفيلم يجمع نخبة من النجوم منهم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema بقيادة أحمد فهمي وهاني نجيب.

تتناول أحداث الفيلم “الهوى سلطان” قصة رومانسية اجتماعية تركز على العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة “سي سينما برودكشنز” حاليًا بالانتهاء من تصوير فيلم “فرقة الموت”، والذي لم يحدد موعد عرضه بعد. الفيلم من بطولة النجم أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، عصام عمر، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

“فرقة الموت” يروي قصة ضابط يتم اختياره (أحمد عز) لتشكيل فريق يهدف إلى القضاء على سيطرة عصابة الصعيد، ويتناول الفيلم جانبًا من الأكشن والتشويق في إطار من أفلام الحركة والإثارة.

بوابة الأهرام