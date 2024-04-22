زينة لـ طارق الشناوي: “عارفة أنك بتحبني ولكن مينفعش حضرتك تتكلم عن طموحك الشخصي ليا”





ظهرت الفنانة زينة في آخر لقاء لها في برنامج “الحكاية” الذي يُقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، وقد نجحت في جذب انتباه الجماهير بحديثها.

تحدثت زينة بإسلوب مباشر عن تجاربها مع النقاد الفنيين، بما في ذلك طارق الشناوي، وأبدت رأيها بصراحة حول ذلك. قالت: “عندما تكون أعمالي ناجحة، الجميع يحتفل، ولكن عندما يأتي النقد، يظن البعض أني تخلصت من مشاكلي، لكن هذا ليس الحال. أنا لست زعلانة، أعمل مع نجوم كبار مثل أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، وأعمل مع شركة كبيرة مثل الصباح”.

وأضافت: “أعلم أنك تحبني، لكن من الأفضل أن تتحدث بشكل موضوعي وبناء، وتقدم لي نصائح بناءة. وعندما تتحدث، فلتكن أفكارك مفيدة لي وللأجيال القادمة”.

بوابة الفجر