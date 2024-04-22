مناوي: تتمادى قوات الدعم السريع في توسيع دائرة سيطرتها بغرض “ترسيم دولة جديدة في غرب السودان”

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأنه كلما “تساهلت” القوة المشتركة رغبة في التعايش السلمي “تتمادى” قوات الدعم السريع في توسيع دائرة سيطرتها بغرض “ترسيم دولة جديدة في غرب السودان”.