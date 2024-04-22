الشركة السودانية للمعادن: تقرير صادر الذهب تجاوز (428) مليون دولار





كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن تقرير يفيد بتجاوز قيمة صادرات الذهب خلال الربع الأول من هذا العام حاجز الـ 428 مليون دولار، حيث تم توريدها لبنك السودان المركزي.

وأكد السيد محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة، أن السياسات الجديدة التي اعتمدتها الشركة لعبت دوراً كبيراً في تحفيز عملية الصادر.

وأوضح أن الشركة تتوقع بلوغ إجمالي صادرات الذهب بنهاية العام الحالي حوالي 2.182 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتحقيق هذا الإنجاز، قال المهندس أيمن علي حامد، مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الصادر، إن الشركة تجاوزت 7 أطنان و 626 كيلوغرام من الذهب خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن هذه الكمية تمثل تطوراً كبيراً في صادرات الذهب.

سونا