مجلس حكومة ولاية الجزيرة: ميزانية حرب لدعم القوات المسلحة





ترأس الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الوالي المكلف لولاية الجزيرة، اجتماعاً لمجلس الوزراء ولجنة الأمن بالولاية في محلية المناقل، بحضور اللواء ركن عوض الكريم على سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة.

تم خلال الاجتماع يوم الأحد مناقشة تقديم الخدمات للمناطق والقرى التي تم تحريرها من المليشيا المتمردة، وكذلك استعادة الحياة الطبيعية للمجتمع وتجاوز الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولاية. تم التركيز أيضًا على تحويل ميزانية الولاية إلى ميزانية حرب لدعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وتعزيز الأمن ومواجهة المليشيا.

وتمت مناقشة خطط الوزارات لمرحلة ما بعد الحرب، بما يشمل التنمية وإعادة البناء، بالإضافة إلى تفعيل ملفات الدعم والإغاثة للمتضررين من الحرب والنازحين. وتم التأكيد على توفير الإمدادات الطبية، بما في ذلك شراء غرفة عمليات العظام بمبلغ مائة ألف دولار لمستشفى المناقل، والتي أصبحت المستشفى الرائدة في الولاية في ظل تزايد حالات الإصابة.

وثمن الوالي جهود الوزارات في التعامل مع الوضع الراهن بالولاية، ودعا إلى التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مزدهر بعد انتهاء الحرب.

سونا