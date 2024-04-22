



ولاية الجزيرة

الحصاحيصا

ريفي الحصاحيصا

في يوم 12/17

الساعه 8 ص

بدا سوق الحصاحيصا يغلق ابوابه قام التجار بترحيل بضايعهم الي اماكن اكثر اماناً لعل و عسي ان ينجو بمدخراتهم و روؤس اموالهم من اهوال الايام القادمه حركه السوق شبه معدومه الشرا و البيع متوقف حركه المواصلات معدومه الا الكوارو والدفارات محمله ببضاعه التجار لعلها تنجو من الانفلات الامني المنتظر…

إغلاق كبري الحصاحيصا رفاعه امام حركه السيارات

تقطع الكبري بي رجليك فقط

المواطن لايدري ماذا يفعل يترقب ترقب حذر اخبار المعارك التي تدور في كبري حنتوب لعل الله يذهب عنه هذا الاذي بعيدا

12/18

الساعه 8ص

اسراب من ساكني الكنابي يقومون بمهاجمه سوق الحصاحيصا يحملون كل شي

لم يستطع اصحاب المحلات ترحيله

اسراب مسربه من سكان الكنابي تحمل اي شي تقع عليه اعينهم دقيق قمح زره بصل زيت

تم كسر ابوابه جميع الدكاين في سوق الحصاحيصا و سرقه كل كل شي فيها حتي مراوح السقف

حتي المؤسسات تم نهبها كراسي مكيفات طرابيز جميع الاساسات بالكامل

المحليه قسم الشرطه الوحده الاداريه كل شي

وصولا للمستشفي سرقت سراير المرضي والعنابر

لم ينجو اي شي امام اصحاب الكنابي

قبل ذالك اغلقت القوات كبري الحصاحيصا رفاعه بالحاويات

واطلق المساجين وانسحبت جميع القوات شرطه امن…

ولا ندري للان اين ذهبت.

سماع اصوات الاشتباكات البعيد التي تاتي من رفاعه

حركه نزوح سيرا علي الاقدام من رفاعه الي الحصاحيصا

لكثير من الأسر

و حركه نزوح من الحصاحيصا الي داخل القري القريبه.

12/20

الساعه 9:30ص

دخول قوات الدعم السريع للمدينه..

دخلت قوات الدعم السريع للمدينه و اطلقت الاعيره الناريه في الهواء فرحا بغنيمتهم الجديده.

الشوارع خاليه تماما من اي حركه اشخاص سيارات اي شي

المدنيه شبه مشلوله الا من حركه قليله بين الجيران داخل الاحياء

ولكن سرعان ما انتشر الدعمجيه بالمواتر كالنمل في المدينه والسوق

وإنشاءو ارتكازاتهم داخل الأسواق و في الطرق الرئيسية

واستولو جميع مؤسسات الدوله

الحركه شبه معدومه الا عربات و مواتر الدعمجيه محملين بالاسلحه

يجوبون الشوارع ذهابا و ايابا لا وجهه لهم.

الافران مغلقه الاسواق مغلقه المستشفيات مغلقه العيادات الخاصه ايضا مغلقه.

مر اليوم الاول لدخول الدعمجيه للمدينه ولا شي سوي سماع اصوات الرصاص في الشوارع كل حين.

الكهربا مقطوعه في جميع ولايه الجزيره ظلام دامس وظلمات قادمه.

الدعمجيه في الليل يطلقون النار بكثافه تعلو اصوات الرصاص حتي يبكي الاطفال من هول الاصوات الناس تلزم منازلها ولا تخرج.

انسان الجزيره انسان بسيط يزرع و يحصد و ياكل لا يعرف الحروب ولا الصرعات المسلحه لم يري انواع الاسلحه الحربيه ولا يعرفها

كل ما يعرفه انسان الجزيره هي الطوريه و المحرات و الكدنكه والكديب و الضهريه و الضحوه

يعرف الكرم والطيبه يعرف الخير يعرف جميع الصفات الحميده..

عاش السكان يومهم الاول في حاله هلع و خوف حذر و حاله ترقب لم يخرجو من منازلهم الي لضروره قصوي في اطار الحي فقط.

اليوم الثاني اول يوم في المعاناه

لم يبدا الدعمجيه يومهم الثاني بصلاه الصبح والدعاء

بل تداعوا علي المواطنين في بيوتهم

مع صبيحه اليوم الثاني انتشر الدعمجيه في شوارع المدينه و الاحياء كالنار في الهشيم

و بدوا حمله البحث عن الدمغراتيه

انقسم الدعمجيه في بحثهم عن الدمغراتيه الي ثلاث طوايف:

1/طايفه تحبث عنها في البنوك والاسواق

2/طايفه تبحث في المخازن و المؤسسات

3/اما الطايفه الثالثه فهي الاشد حلما بالدمغراتيه فبحثت عنها في بيوت الناس..

الطايفه الثالثه :

يملاها الحقد الطبقي و الكراهية

(بالدارجي)

عربات ولا مواتر لافه غيرهم مافي

تسمع العربيه وقفت قدام بيتك

بعد شويه حركه قدام الباب في واحدين محترمين بدقو الباب و واحدين بتلبو طوالي

اول كلمه مفتاح العربيه وين قبلي ما تجمع فكارك عشان ترد

بدوك طلقتين في الهوا

اذا ردك كان جوه دقيقه اجيبو ليكم ف انت اجتزت المرحله الاولي من حرب الدمغراتيه

بعد يستلمو المفتاح و يدورو العربيه المرحله التانيه السوال التاني

الدهب والقروش وين قبلي ترد بتاخد كم طلقه قدام رجليك

ماعندي دهب تاني تاخد كم طلقه قدام رجليك التراب البطير من دقه الطلقه في الارض بجيك في عينيك

بعداك ببدو بقلبو البيت راس علي عقب اذا لقو حاجه طوالي بلحسوها اذا ما لقو بتاخد ليك كم طقه بي الدبشك ورقده في الارض و بمشو.

اما اذا سألوك مفتاح العربية وين و قلت دي ما عربيتي ولا دي عربيتي لكن ما بتسوقوها

بتاخد طلقه طوالي في نص راسك وبعداك قبلي ما دمك يكمل بفتشو البيت واذا ما لقو المفتاح بجروها بي عربيه تانيه وبخلوك سابح في دمك.

الناس ديل القتل دا عندهم ذي السلام عليكم ممكن يقتلك في خمسميه جنيه عادي جدا.

الطايفه الثانيه :

دي هجمت مخازن الدقيق والزر والزيت وووو

اي مجموعه قعدت قدام المخزن

نظام دا حقي خلاص حجزتو

بعداك ببدو ترحيل المخزن سوا زيت او دقيق او او بي العربات الكبيره لي وين الله اعلم.

نفس الناس دي هجمو علي المؤسسات الخدميه مستشفيات شركات الكهربا المويه المؤسسات الحكوميه

نهبو جميع العربات عربات الطواري بتاعت الكهربا اسعاف المستشفيات والعيادات و المستوصفات عربات المحليه ترحيلات المحكمه السجون عربات الشرطه كل المؤسسات تم نهب عرباتها و اصبحت خاويه تماما.

اما المجموعه الاولي فأكتفت بي كسر خزن البنوك و المحلات التجاريه من اجل الاموال..

الحركه في المدينه شبه معدومه الا حركه الدعمجيه الدءوبه في بحثها عن اموال و مدخرات المواطن يبحثون عنها بعنف

12/21

بدا المواطنين في المدينه النزوح الي داخل الارياف بعد هول ما عانو من تفتيش للمنازل من اجل الذهب والمال و السيارات

عاش المواطنين في خوف و هلع كبير جدا بعد ان رآو كيف تتعامل هذه القوات مع المواطن الضعيف

التعديات علي المنازل تزداد يوم بعد يوم

بعد اليوم الثالث خرج المواطنون يبحثون عن الرغيف والغذا رغم التعديات عليهم في الشوارع

( هي اقيف هنا شكلك من الكيزِان عسكري صاح انت عسكري جيش اقعد تحت بطاقتك قوم فوق اقعد قوم قوم اقعد ود العذبه الكوز اضربك بي البندق اكتلك والله اخليك غربال )

دا واحد من الاساليب اليوميه في الشوارع و غيرها في كتير

اليوم الخميس 4/18

بعد اكمال قوات الدعم اربعه اشهر من دخولها الي الجزيره

وانا في طريقي الي المنزل من سوق الحصاحيصا أخفي ألفين ونص جنيه في لياقه قميصي خوف من الشفشفه(هي عمليه السلب والنهب)

استقل ركشه طرحه معاي اتنين مره و راجل

الونسه في الطريق كانت عباره عن سرد مآسي الدعمجيه

حكت المره انهم داهموها في المنزل بعد ان وشت احدي جاراتها بها انها تمتلك اموال من عملها في بيع التقليه و العصيده في السوق

و ابرحوها ضربا واخذو كل ما تملك اثار الضرب ظاهره في يدها فهي متورمه من اثر الضرب بالدبشك(والله علي ما اقول شهيد)

الونسه في البيوت وفي الشوارع امام الدكاكين و في جلسات النساء في الجبنه و المواصلات والسوق و في كل مكان عباره عن :

١ الشيخ بتاع الدكان في اركويت الجماعه جوهو تاني

٢ لا لا ياخ انشاء الله ما يكون لقو شي

١ والله شالو القروش الباعه اليوم كلو

٢ لاحول ولا قوة الا بالله دي المره التالته يجوهو صاح

١ اي المرات الفاتت شالو دقيق و سكر و زيت قال ح يقفل الدكان لأنو بقي شغال ليهم بس.

يجو كل بعد يومين ينهبو…

* ناس تهاني جوهم امس بعد العشاء شالو الشاشه و التلاجه

* عثمان ياخ بيتو سكنو الدعامه بعد تلاته يوم نقلو الفش كلو

* امس حسن ياخ اخو دفع الله قلعو منو الركشه اتجاه المنصوره

* ادريس شالو بضاعتو ال في البيت كلها

* الفرن الالي التقاطع جوهم بالليل دقو العمال و شالو القروش كلها

* فرن انصار السنه دخلو عليهم بعد المغرب ضربو العمال و شالو الدقيق كلو و شالو عفش امام الجامع

* بكري ياخ عمك الطيب داك ياخ الوقف لينا بي الكارو قدمنا معاو

اي عرفتو

امس فتشو تلفونو لقو فيو صورتو بتاعت الخدمه الوطنيه بالكاكي اعتقلو طوالي اسي حي ميت ما معروف

لاحول ولا قوة الا بالله

*فرن موقف الصداقه دخلو عليهم قالو للوكيل جيب تلفونك حول القروش ال في بنكك كلها

شالو التلفون و مشي واحد الشبكه دخل الرقم السري غلط الحساب قفل جو راجعين ادوهو طلقه في كراعو و مشو

* ادم بتاع العدسيه سوق البصل ياخ ربطو ليو اخر اركويت شايل قروش راجع البيت أبي يديهم ليها اتلاوي معاهم ادوهو طلقتين في راسو طوالي مات

*ياخ عمك بتاع التلج في السرايات دخلو عليو امس الساعه 9م قالو ليو مفتاح العربيه سريع

قال ليهم العربيه دي متعايش منها ببيع بيها التلج دي الوراي والقدامي يا أولادي العربيه دي مازدا هكره موديله قديم

يا حاج المفتاح وين

واحد عمر الكلاش ضربو في صدرو عمك سلم الروح طوالي

ياخ ود اختو قاعد معاو في البيت عمرو ١٣ سنه لقو نايم جوه الاوضه هو و ولد عمك ادوهم طلقتين طلقتين

ناس الحي اتلمو لقو الصغير حي فتشو لي كارو عشان يودو بيها المستشفي

لقو كارو عمك علي في الجملونات لمن جابو الكارو و رفعو الجنه حصلو الاستاد الشافع سلم الروح…

دي الونسه اليوميه و كلها احداث حقيقيه واليوم البعدو عندو احداث غير دي مرات بتكون أشد ايلاماً

* امس مشيت سوق دقلو (سوق دقلو هو سوق يبيع فيه الدعامه المنهوبات من الموطنين موقف ابوعشر جوار الجامع الكبير )

ياخ لقيت فرن و مايكرويف و غساله و شاشه وصاج بيتزا وتلاجه كلهن مكتوب فيهم (عمر حسن خالد – الحصاحيصا – ام عضام 0914677….

💔 ام عضام و ما ادراك بي ام عضام هي ماءساه حقيقيه تقشعر ليها الابدان..

في الكتابه القادمه سنسرد كثير من التفاصيل الغير معروفه من اليوم السابع لدخول الدعمجيه الي اليوم الاول من الشهر الرابع

ترقبونا انشاء الله لو ربنا مد في العمر والشفشافه ما قلعو تلفونا

الشير مهم شديد….

فايق احترامي

#الجزيرة_تستباح_أنقذوا_الجزيرة

جان فله