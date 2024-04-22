



هجام: التحية لهذا الفتى..

هذا نموذج لصناعة النجوم بمبادرة بسيطة ، هذا الفدائي أسهم كثيرا فى التنوير بتطورات الأحداث فى الأبيض (شمال كردفان) ومسرح ميدان الهجانة أم ريش أساس الجيش..

يسرد بلغة سهلة مجريات الأحداث فى حدود مسؤوليات الفرقة الخامسة مشاة ، لحظة بلحظة ، ولا ينسى تفاعلات المجتمع ، حظى بمتابعة مهمة على مواقع التواصل الإجتماعي..

ونحمد الله أن الإعلام العسكري تطور كثيرا بالانفتاح على هذه النماذج وتطويرها وتعزيز تجربتها واصبح لدينا سرية من الفاعلين والمؤثرين..

التحية لهم جميعا ، وسدد الله الرمي وثبت الأقدام وتقبل العمل.. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

د.ابراهيم الصديق على

22 ابريل 2024م