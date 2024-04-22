هجام: التحية لهذا الفتى
هجام: التحية لهذا الفتى..
هذا نموذج لصناعة النجوم بمبادرة بسيطة ، هذا الفدائي أسهم كثيرا فى التنوير بتطورات الأحداث فى الأبيض (شمال كردفان) ومسرح ميدان الهجانة أم ريش أساس الجيش..
يسرد بلغة سهلة مجريات الأحداث فى حدود مسؤوليات الفرقة الخامسة مشاة ، لحظة بلحظة ، ولا ينسى تفاعلات المجتمع ، حظى بمتابعة مهمة على مواقع التواصل الإجتماعي..
ونحمد الله أن الإعلام العسكري تطور كثيرا بالانفتاح على هذه النماذج وتطويرها وتعزيز تجربتها واصبح لدينا سرية من الفاعلين والمؤثرين..
التحية لهم جميعا ، وسدد الله الرمي وثبت الأقدام وتقبل العمل.. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
د.ابراهيم الصديق على
22 ابريل 2024م
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