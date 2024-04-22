تراجع المبيعات يخفّض أسعار سيارات «تسلا»





خلال بداية هذا الأسبوع، قامت شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية بخفض أسعار سياراتها في الصين، أوروبا، والولايات المتحدة، نتيجةً لتراجع حجم المبيعات وزيادة المخزون.

وفقًا لما نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، تم خفض أسعار سيارات طراز 3 وطراز واي في الصين، بينما تم الخفض أيضًا لأسعار طرازات واي وإكس وإس في الولايات المتحدة.

وأظهر الموقع أن سعر الطراز 3 المتجدد انخفض إلى 231,900 يوان من 245,900 يوان، بينما يُباع الطراز واي الآن بسعر يبدأ من 249,900 يوان، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 263,900 يوان.

ووفقًا لوكالة “بلومبرغ”، فإن الشركة خفضت أيضًا سعر برنامج مساعدة السائق الذي تسميه “القيادة الذاتية الكاملة” بنسبة ثلث، حيث وصل سعره في الولايات المتحدة إلى 8,000 دولار، مقابل 12,000 دولار في السابق.

يشار إلى أن الوعد بتوفير مركبة ذاتية القيادة بالكامل، لطالما كان عاملاً أساسياً في التقييم المرتفع لشركة «تسلا»، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

وكانت «تسلا» طرحت خلال الأسابيع الأخيرة، إصدارات جديدة من برنامج «القيادة الذاتية الكاملة»، حيث تعهد ماسك بالكشف عن سيارات أجرة آلية مخصصة، تعمل بواسطة الروبوت، يطلق عليها اسم «روبوتاكسي»، في الثامن من أغسطس.

صحيفة البيان