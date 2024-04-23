أغطية جلدية للروبوتات للتفاعل مع البشر بسهولة





قام باحثون في كلية غرينجر للهندسة بجامعة إلينوي الأمريكية بتطوير أغطية جلدية ناعمة للروبوتات، بهدف جعلها أكثر سهولة وأمانًا في التفاعل مع البشر، حيث تعمل هذه الأغطية كأجهزة استشعار تعمل باللمس.

تُسهِّل هذه الأغطية الجلدية الناعمة عملية التواصل بين البشر والروبوتات، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة IEEE Xplore. تمَّ صنع هذه الوسادات الجلدية باستخدام مادة تُسمى يوريثان البلاستيك الحراري، وتمَّ ذلك باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، مما يجعلها فعَّالة بشكل كبير وتتميز بأسعار معقولة.

تشير الدراسة إلى أن عندما يتلامس الجلد الناعم بشيء ما، يتشوه مثل البالون المضغوط، وهذه الحركة تنشط أجهزة استشعار الضغط المتصلة بالوسادات، مما يتيح للروبوت استشعار المناطق المحيطة به والتوقف تلقائيًا إذا كان هناك شيء خطير بالقرب منه.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح الأغطية الجلدية الناعمة للروبوت بتفسير اللمسات والنقرات كأوامر، ونظرًا لأن الأجزاء مصنوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، فمن السهل تخصيصها واستبدالها، مما يجعل الروبوتات تتفاعل بشكل أفضل مع البشر.

صحيفة البيان