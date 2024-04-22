سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الإثنين، الموافق 22 أبريل 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

349.70 جنيه للشراء.

352.33 جنيه للبيع.

النقد

349.70 جنيه للشراء.

352.33 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)