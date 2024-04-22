سياسية

جهاز المخابرات العامة: ندرك تجذر وعراقة قبيلة “البني عامر” في السودان كمكون أصيل ثابت في هذه البلاد

2024/04/22
جهاز المخابرات العامة
جهاز المخابرات

قال جهاز المخابرات العامة بأنه يدرك تجذر وعراقة قبيلة “البني عامر” في السودان كمكون أصيل ثابت في هذه البلاد شأنهم شأن بقية مكونات المجتمع السوداني.
– نؤكد على نبذ أي توجه من شأنه أن يكون مثيراً للنعرات العنصرية والجهوية كما أننا نعمل بحسم وبقوة القانون لمنع إنتاج وترويج خطاب الكراهية.
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الشرق للأخبار

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