جهاز المخابرات العامة: ندرك تجذر وعراقة قبيلة “البني عامر” في السودان كمكون أصيل ثابت في هذه البلاد

قال جهاز المخابرات العامة بأنه يدرك تجذر وعراقة قبيلة “البني عامر” في السودان كمكون أصيل ثابت في هذه البلاد شأنهم شأن بقية مكونات المجتمع السوداني.

– نؤكد على نبذ أي توجه من شأنه أن يكون مثيراً للنعرات العنصرية والجهوية كما أننا نعمل بحسم وبقوة القانون لمنع إنتاج وترويج خطاب الكراهية.

الشرق للأخبار