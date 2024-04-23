شاهد بالفيديو.. موسى هلال: نحن مع القوات المسلحة السودانية





قال الزعيم القبلي ورئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال بأنهم اتخذوا قرارهم النهائي والحاسم بالوقوف مع القوات المسلحة السودانية.

وفي مقطع فيديو ظهر موسى هلال وهو يخاطب جمع من أنصاره ويقول بأنه من العيب أن نقوم بتخريب أوطاننا بيدنا، وأنهم يعلنون وقوفهم مع مؤسسات الدولة السودانية والقوات المسلحة.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، وسط مساندة واسعة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”