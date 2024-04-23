وصول البرهان إلى شندي ووالي شمال كردفان يقدم تنويرا حول الانتصارات بالابيض





وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل يوم الاثنين.

وأشاد الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف والى شمال كردفان المكلف بالدور الوطني للقوات المسلحة الهجانة والقوات النظامية الاخرى وهي ترد الصاع صاعين لمليشيا التمرد التى خططت للدخول إلى مدينة الابيض من عدة محاور.

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