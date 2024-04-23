بادي يشيد بتجهيز وإستنفار أبناء النوبة في كتائب المقاومة الشعبية





أثنى الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، على الجهود والترتيبات التي قامت بها وحدات أبناء النوبة في كتائب المقاومة الشعبية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الاثنين وفدًا من القيادات الأهلية لأبناء قبائل النوبة بالإقليم، برئاسة المك عبدو سليمان كافي، مك عموم قبائل النوبة بالإقليم، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة، المحافظ برئاسة حكومة الإقليم، والأستاذ ميرغني مكي ميرغني، الأمين العام للحكومة.

تناول اللقاء العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية لمجتمعات أبناء النوبة، حيث أوضح الأستاذ محجوب كوة بشير، نائب رئيس اللجنة التنسيقية لأبناء النوبة بالإقليم، أن الوفد أكد استعداد أبناء النوبة لدعم الاستنفار والمقاومة الشعبية لصالح القوات المسلحة في معركة الكرامة. وأضاف أن السيد الحاكم وجه بالتنسيق مع محافظ شؤون الرئاسة لتجهيز كتيبة أبناء النوبة للاندفاع نحو الخطوط الأمامية في معركة الكرامة.

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