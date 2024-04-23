مادبو: اين قائد الدعم السريع وان وجد اولم يفر او يقتل اين قائد ثاني الدعم السريع





بسم آلله الرحمن الرحيم

○ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣م

○ الامير محمد ابراهيم مادبو

الي سعادة ناظر عموم الرزيقات محمود موسي مادبو

والسادة المحترمين من عمد قبيلة الرزيقات

سعادة السادة نظار قبيلة المسيرية سعادة الناظر بابو نمر والجبوري وحريكة وعمدهم المحترمين

سعادة ناظر قبيلة الهبانية الغالي وعمدهم المحترمين

سعادة ناظر قبيلة الفلاتة الثماني وعمدهم المحترمين

سعادة ناظر البني هلبة دبكة وعمدهم المحترمين سعادة السيد ناظر التعايشة وعمدهم المحترميين السادة اعيان القبائل العربية واصحاب الراي والحكمة

يقول الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم (بسم الله الرحمن الرحيم…ياأيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبيرا بما تعملون)صدق الله الحق.

السادة اولي الامر في قبائلكم

وابنائكم واخوانكم واهليكم وعشيرتكم اما آنا لكم ان تقولوا الحق وتنصروا الحق وتزهقوا الباطل.

امان آنا لكم ان تنصحوا ابنائكم واخوانكم الذين تعدوا حدودهم وحدود الله في بلدهم السودان واخوانهم من هذا الشعب الذي سرقوهوا* *واغتصبوهوا وحرقهوا وقتلوهوا وشردهوا واستباحوا بيوته دون وجه حق واستحلوا حرماته ظلما وطغيانا*

*اما آنا لكم سعادة السادة النظار ان توقفوا تلك الهجرة التي تقودها مجموعات من ابنائكم متجهتا يوميا الي الخرطوم من اجل القتل العمد* *والسرقة والنهب من بيوت اخوانهم من هذا الشعب الاعزل الذي لا حول ولا قوة له

ان هذه الهجرات من ابنائكم ارتالا ارتالا باسم مرتزقة ازاقة بلادنا الويل والدمار والحرق لم يسلم منها حتي الضعفاء وانتم تعلمون من الذين يجيشون للمرتزقة كل ساعة من ابناء تلك القبائل من الغرب لكي يدمروا بلدا كاملا به خمسة واربعون مليون نسمة به قبائل متعددة لها ثقافاتها ولهجاتها وتراثها بلد متعدد الاديان بلدا لا يمكن ان تحكمة بالقوة والعنفوان ..

السادة النظار وحكماء *القوم وسادتهم واعيان القبائل ان الذي يجري سوف يسجله التاريخ بانكم صمتم عن الحق وايدتم اكبر مشروع ارتزاق واستعمار دعمته جهات اقليمة ودولية ومولته دول جوار عربية وافريقية من اجل تدميره واستبدال شعبه السوداني الاعزل كيف لكم ايها السادة* *والقادة من قبائل كانت لها دور في استقلال السودان ووحدته قدمت دروسا عن الاستبسال من اجل الارض والعرض وظللتم تقدمون ما اؤتيتم من قوة من اجل هذا السودان فكيف ترضون بمرتزقة وقف ضدها الان المجتمع الدولي وحاربها الجيش السوداني وشعبة* *الذي ايد قواته المسلحة بل ودخل معها الخندق كيف تسمح لكم انفسكم بتأييد ابنائكم ليقتلوا اخوانهم ويسرقوا اخوانهم ويغتصبوا حرائرهم ويستبيحوا مساكنهم ويهجروهم وهم عزل.

اولم تقرؤا ما كتبه الاخ الاستاذ الاعيسر…اولم تسمعوا تسجيل البرلماني السابق من ابناء* المسيرية ..العم صلوحه…

السادة النظار المحترميين اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ..ان القوات المسلحة السودانية هي التي افشلة المشروع الاستعماري السارق لثروات هذا الوطن هي التي اوقفت العبث …

القوات المسلحة السودانية هي الضامن الوحيد لوجود السودان ليس هنالك وطن من غير جيش وليس هنالك امتا عاقلة تساند مرتزقة او تؤيدها علي جيش بلادها فالامم الاخلاق ما بقيت…

ايها السادة المحترمين اعمامنا وسادتنا انتم اهل الشرف فاين شرف شعبكم الذي استزلته تلك المرتزقة الدعم السريع.

سؤالي لكم ؟؟

اين قائد الدعم السريع وان وجد اولم يفر او يقتل اين قائد ثاني الدعم السريع اولم يفر ويهرب ويترك ابنائكم يقتلون امام جيش عمره مائة عام به كل انواع العتاد والعدة والدفاع والخبرة القتالية اين مدير مالية الدعم السريع (القوني) اولم يفر ويولي الدبر تاركا صغاركم يموتون في كل معركة بالمدافع والطيران الحربي والمسيرات القتالية.

السادة النظار العقلاء اصحاب الراي المحترمين..يقول المثل..ان تأتي متاخرا خيرا من الا تأتي….اعمامي السادة النظار..الحقوا ابنائكم واخرجوهم من الوغي والحقوا بلدكم وارضكم وعرضكم وشعبكم ..ان الله يأمر بالعدل والاحسان وأيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبقي ويعظكم لعلكم تذكرون …صدق الحق..

ان القوات المسلحة منتصرة لا محال والان انتصرت في المحافل العالمية وقد تابعتم جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة وخطاب السيد رئيس المجلس السيادي والذي وجد تعاطفا وتعاضدا دوليا واقليما ومحليا…السادة النظار المحترمين والعمد المقدرين كونوا كما كان اجدادنا واسعوا من اجل الوحده والسلام والعدالة.

واتقوا فينا كشعب الله وحاسبوا الظالميين من القتلة والسارقيين والمغتصبين قبل ان تحاسبوا امام الواحد الديان وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخية..

اما العزة للوطن الكبير و اما الموت بام خشما عفن..

○ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣م

○ الامير محمد ابراهيم مادبو