بعد الرد الإماراتي.. ماذا يعني التصعيد بين الخرطوم وأبوظبي في مجلس الأمن؟





بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة بـ”الراعي الإقليمي” لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها “الادعاءات الزائفة” عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن “نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان”.

وأضاف أن “الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية”.

مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن يوم الجمعة بإدانة الإمارات، مشيرًا إلى أن “الصراع في السودان كان لن يتواصل لسنة كاملة، لولا الدعم العسكري الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع”.

بالنسبة للمحلل السياسي الإماراتي، ضرار الفلاسي، يقول إن “الحكومة السودانية اعتادت على إطلاق الاتهامات ضد الإمارات بدون دليل، مما يظهر أن تلك الاتهامات تأتي من أجندات سياسية”.

ويضيف الفلاسي في حديثه لموقع الحرة أن “الاتهامات التي يطلقها قادة الحكومة السودانية والجيش السوداني تعكس مواقف جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للعودة إلى السلطة في السودان”.

ويشير إلى أن “الحكومة السودانية تبحث عن مبررات لتجنب مسؤوليتها في الوضع الحالي للسودان، وتحميل الإمارات المسؤولية عن الصراع والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها بعض السودانيين، وذلك بتصعيدها للصراع”.

وفي ديسمبر الماضي، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين السودان والإمارات، حيث أعلنت الخرطوم طرد 15 دبلوماسيًا يعملون في سفارة الإمارات، ردًا على طرد المحلق العسكري السوداني وعدد من الدبلوماسيين من الإمارات.

بدوره، يرى القيادي بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية السودانية، هشام الشواني، أن “اتهامات السودان للإمارات بالتورط في تعذية الصراع، لا تنبع من فراغ”، مشيرا إلى أن “هناك أدلة تدعم تلك الاتهامات”.

وقال الشواني، لموقع الحرة، إن “اتهام السودان للإمارات يقوم على أدلة وحيثيات موضوعية وحقائق ماثلة، وردت في تقارير أممية وتناولتها صحف عالمية”.

وأضاف “حركة الطيران وبعض الأنواع من الأسلحة التي ضبطها الجيش السوداني لدى مليشيا الدعم السريع، كلها تبرهن على تورط الإمارات في تأجيج الصراع بالسودان”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عثمان المرضي، أن “انتقال الصراع بين السودان والإمارات إلى المؤسسات الأممية، ربما يقود الأزمة السودانية إلى مرحلة جديدة من التدويل والتدخل الخارجي”.

وقال المرضي، لموقع الحرة، إن “السودان يراهن على علاقته النامية مع الجزائر في محاصرة ما يقول إنه دعم إماراتي يصل لقوات الدعم السريع، بخاصة أن العلاقة بين الجزائر والإمارات آخذة في التوتر”.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن “السودان يسعى للاستفادة من وجود الجزائر ضمن عضوية مجلس الأمن لتعزيز موقفه المناهض للإمارات”.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، زار الجزائر، في يناير الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أكد “وقوف بلاده إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه”، وفق التلفزيون الجزائري.

في يونيو الماضي، جرى انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، حتى عام 2025، بعد دعمها من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

حلول سلمية

الرد الإماراتي الذي وصف الاتهامات السودانية، بأنها “ادعاءات زائفة”، تضمن تأكيدا على أن أبوظبي “ستدعم جهود الحل السلمي للصراع في السودان”، ما اعتبره المرضي “نقطة إيجابية يمكن البناء عليها”.

وأضاف أن “العلاقة بين كبار قادة الجيش والإمارات كانت راسخة، ولم يكن بين الطرفين أي عداءات، ما قد يدعم فرص تسوية الخلاف بين الطرفين”.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن “المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريلو، أكد على ضرورة أن تشارك الإمارات ومصر في جولة المحادثات المرتقبة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السعودية”.

وتابع “هذا دليل واضح على أن الإمارات أضحت أقرب إلى حل الأزمة في السودان سلميا، ما قد يساعد في نجاح الحل التفاوضي للأزمة، خاصة أن أبوظبي تملك علاقة مميزة مع قائد قوات الدعم السريع”.

وكان بيريلو، قال في مارس الماضي، إن “المحادثات بين الأطراف السودانية المتحاربة، ينبغي أن تكون شاملة، وأن تضم الإمارات ومصر والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي”.

هنا يعلق الفلاسي أن “الإمارات حريصة على إنهاء أزمة السودان، بما يضع حدا لماناة ملايين السودانيين، ويعيد البلاد إلى مسار الاستقرار السياسي”.

وأشار إلى أن “الحل السلمي يعطله الخلاف الداخلي بين بعض قادة الجيش، وكذلك تعطله جماعة الإخوان التي ترغب في العودة إلى السلطة”.

وأضاف “بعد مرور عام لم يحسم أحد الأطراف الصراع لصالحه، ولذلك الأفضل الذهاب إلى التفاوض، وإيجاد حل يرضي الأطراف الفاعلة”.

وتعليقا على ما ذهب إليه المرضي عن رهان السودان على دور جزائري في تحجيم التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني، يقول الفلاسي، إن “بعض الفرق في الجزائر تغذي الاسطوانة المشروخة التي تتحدث عن دور للإمارات في بعض القضايا الإقليمية”.

وتابع “نحن نقدم يدنا للمساعدة، ولكن هناك من يرفض، واعتقد أن المشكلة في العسكر الذين يديرون شؤون بعض الدول”.

بدوره يشير الشواني إلى أن “الإمارات تتدخل في السودان عبر السلاح والمال والإعلام والسياسة”.

وتابع “الشعب السوداني لم ينس نشاط سفير الإمارات في السودان لفرض الاتفاق الإطاري على القوى السياسية السودانية، وإقصاء بعض القوى الوطنية منه، الأمر الذي تسبب في قيام الحرب”.

ومع تفجُّر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، نشطت سريعا مبادرة من السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب التي اندلعت في الخرطوم وامتدت لولايات سودانية أخرى.

لكن الجهود المبذولة من لاعبيين إقليميين ودوليين لا تبدو، حتى الآن، قادرة على وضع حد للقتال بين الطرفين، وكثيراً ما تصطدم تلك الجهود بترسانة من الرفض، من قبل أطراف “لها تأثير واضح في معادلة الصراع والغلبة القتالية”، برأي مختصين.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب.

الحرة