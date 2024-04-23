ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في القاهرة





أفادت المعلومات والتحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين يقومان بعمليات تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، ضمن نطاق قسم شرطة دار السلام.

تم استهداف العقار وضبط المتهمين وهما يقومان بالتنقيب، وتم العثور على حفرة بقطر متر وعمق 4 أمتار بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب.

أقر المتهمان خلال التحقيقات بارتكابهما لعمليات الحفر بهدف البحث عن الآثار باستخدام الأدوات التي تم ضبطها بحوزتهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهما.

الوطن نيوز