تكريم إلهام شاهين من الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا





قام الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا بتكريم الفنانة إلهام شاهين تقديراً لمسارها الفني المتميز، ونشرت الفنانة صوراً من حفل التكريم على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث عبّرت عن شكرها وامتنانها للاتحاد قائلة: “أشكر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا على هذا التكريم الرائع. كان لقاؤي بكم شرفاً كبيراً وتكريمكم لي له معنى خاص. أتمنى أن أظل دائماً عند حسن ظنكم بي وأن نكون سفراء لمصر في كل أنحاء العالم. تحياتي واحترامي”.

وأيضاً قدم مهرجان هوليوود للسينما العربية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية تكريماً للفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها. عبرت شاهين عن سعادتها بهذا التكريم من خلال منشور على حسابها في “إنستجرام” قائلة: “لقد كانت لحظة سعيدة لي بتكريمي في مهرجان هوليوود للسينما العربية في لوس أنجلوس، وذلك تقديراً لمسيرتي السينمائية. أشكر الجهود التي بذلها القائمون على المهرجان وأشكر الجاليات المصرية والعربية على الاستقبال الدافئ”.

الوطن نيوز