خمسة أطعمة غنية بالكولاجين تجعل مظهرك أصغر سناً





مع تقدم العمر وظهور علامات مثل التجاعيد والترهل والشيب، يسعى الكثيرون إلى الحفاظ على مظهر شبابي من خلال الاهتمام بنمط حياتهم الغذائي، الذي يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق.

كشف ديف رايلي، كبير العلماء في شركة “أبسلوت كولاجين”، أن بعض التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تسهم في الحفاظ على شباب البشرة لفترة أطول، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

أوضح أن الأطعمة الغنية بالبروتين، وخاصة الكولاجين، تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على قوة ومرونة الجلد.

الكولاجين يعتبر مكونًا أساسيًا في تركيبة الأنسجة الضامة والأربطة، ويتمتع بخصائص تعزيز تجدد الجلد وتحسين ملمسه.

وأشار رايلي إلى أن تناول الكولاجين يمكن أن يقلل من ظهور التجاعيد ويعزز نسيج الجلد بشكل عام، بالإضافة إلى دوره في تعزيز استرداد العضلات.

وفيما يلي 5 أطعمة غنية بالكولاجين، ينصح رايلي بتناولها:

الدجاج

الدجاج ضروري لإنتاج الكولاجين، كون الأحماض الأمينية والمعادن التي نحصل عليها من الدجاج، مثالية لتعزيز عمل الكولاجين في الجسم.

بياض البيض

يعد بياض البيض مصدرا شائعا آخر للبروتين الذي يستخدمه رواد الصالة الرياضية، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستشفاء العضلات فقط.

بياض البيض غني بشكل خاص بالحمض الأميني الذي يسمى البرولين، وهو مكون أساسي للكولاجين وسيساعد البشرة على التوهج.

التوت

يعرف التوت بأنه فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم.

الثوم

الثوم يعد “عنصرا مهما في إنتاج الكولاجين”، فهو غني بمركبات الكبريت الضرورية لتشكيل ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة.

من خلال إضافة الثوم إلى وجباتك، فإنك لا تعزز النكهة فحسب، بل تدعم أيضا بشرة مفعمة بالحياة.

البقوليات

تعتبر البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، “الخيار الأفضل” لدعم الكولاجين.

البقوليات غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي مفيدة جدا للمساعدة في إنتاج الكولاجين.

صحيفة الامارات اليوم