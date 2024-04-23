ترتيبات بمحلية دنقلا لتخريج معسكرات الكرامة الثانية





عقدت اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بمحلية دنقلا إجتماعها برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الدكتور مكاوي الخير الوقيع بحضور قائد قوات الإحتياط بالولاية المقدم الفاتح فضل المولى ومنسق قوات الإحتياط بالولاية حسين إبراهيم.

وناقش الإجتماع الترتيبات الجارية لتخريج معسكرات الكرامة الثانية بالمحلية وقال رئيس اللجنة المالية عادل إسماعيل في تصريح(لسونا )إن هناك ترتيبات دقيقة لابد من القيام بها قبل التخريج مضيفا أنه تم تكليف اللجان لرفع تصوراتها الإسبوع المقبل مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بالمحلية تبذل قصارى جهدها ليكون تخريج محلية دنقلا نموذجا بين محليات الولاية الشمالية.

سونا