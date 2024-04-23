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شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي

2024/04/23
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نشرت المودل السودانية المعروفة تسابيح دياب, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء التي شاركت مؤخراً في مسابقة ملكة جمال العالم خلال جلسة تصوير بمقر إقامتها بمدينة دبي.

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وظهرت تسابيح دياب, خلال جلسة التصوير بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل, وكتبت على الصور التي قامت بنشرها: (قيمتك عند الشخص تعرفها من محاولاته اللتي يبذلها من اجلك، وليس من الكلام).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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