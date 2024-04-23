شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي





نشرت المودل السودانية المعروفة تسابيح دياب, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء التي شاركت مؤخراً في مسابقة ملكة جمال العالم خلال جلسة تصوير بمقر إقامتها بمدينة دبي.

وظهرت تسابيح دياب, خلال جلسة التصوير بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل, وكتبت على الصور التي قامت بنشرها: (قيمتك عند الشخص تعرفها من محاولاته اللتي يبذلها من اجلك، وليس من الكلام).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين