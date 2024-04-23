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شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة ولقطات رومانسية مع زوجها البريطاني

2024/04/23
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع لحسناء قيل أنها سودانية الجنسية وهي تشارك زوجها بريطاني الجنسية الرقص على أنغام الموسيقى الغربية.

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واستعرضت الحسناء السودانية مهارتها في الرقص مع زوجها البريطاني وسط تعليقات متباينة من الجمهور ما بين مشيدة وساخرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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