شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام أغنية (حبيب الروح من هواك مجروح) فتاة سودانية تثير ضجة واسعة بتقديمها فواصل من الرقص المثير وهي ترتدي (النقاب)





أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة في المقطع وهي تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية (حبيب الروح من هواك مجروح).

إثارة الجدل التي سببتها الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي سببها ظهورها وهي ترقص بــ(النقاب) وسط تساؤلات من الجمهور: (هل هي فعلاً منقبة أم أرادت إخفاء وجهها بالنقاب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين