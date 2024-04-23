شرطة مرور محلية الدامر تكثف جهودها لتأمين انسياب الحركة المرورية لطلاب المدارس – صور

وفقا لموجهات رئاسة ادارة مرور ولاية نهر النيل و باشراف المقدم شرطة ابراهيم محمد عبدالنور مدير مرور محلية الدامر و ضباط وضباط الصف والجنود بمرور محلية الدامر تم تكثيف الجهود الرامية لتحقيق السلامة المرورية لطلاب المدارس بمحلية الدامر ، وانفاذ الخطط والبرامج الخاصة بالتوعية المرورية وتأمين انسياب حركة السير لجميع الطرق خاصة المؤدية للمدارس لما تشهدها المحلية من كثافة سكانية وازدحام مروري بالطرق الداخلية والتقاطعات ، اضافة الي تبصير السائقين باهمية التقييد بالنظم واللوائح المرورية وتقليل السرعة الزائدة اثناء المرور عبر المناطق التي توجد بها مدارس واماكن وجود عبور الطلاب بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع ادارة المدارس بالمحلية فيما يحقق سلامتهم والعمل على تعزيز مفهوم الثقافة المرورية ، اضافة الى زيادة الانشطة والبرامج الخاصة بالتوعية المرورية لخلق جيل واعي ومدرك وملم باهمية تحقيق السلامة المرورية بالمحلية.