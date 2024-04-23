اجتماع مشترك بين شرطة محلية مروي وتجار سوق كريمة

ترأس العميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي اجتماعا مشتركاً ضم تجار سوق كريمة.

ناقش الاجتماع التنظيم وازالة المعوقات والتشوهات التي تضر بمصالح التجار والمواطنين داخل سوق كريمة وتنظيم حركة المرور وقد ابدى تجار السوق ارتياحهم لتعامل شرطة المحلية معهم واستجابتها الفورية للوقوف على كافة الاشكالات التي تواجههم .

وفي بادرة طيبة منهم أعلن التجار عن وقوفهم الي جانب الشرطة والمساهمة في تحقيق الأمن معلنين تبرعهم بصيانة عربة الإطفاء الخاصة بإدارة الدفاع المدني .

من جانبه ابان مدير شرطة المحلية ان هذا التعاون بين الشرطة والتجار سيجني ثماره مواطن المحلية مشيداً بجهود التجار في تطوير السوق والعمل على راحة المواطن مثمناً تبرعهم لصيانة عربة الإطفاء لتكون في خدمة انسان المحلية مبيناً ان هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيهات مدير شرطة الولاية بضرورة التواصل مع الجمهور والمشاركة في كافة النواحي المجتمعية والاستماع لرأي المواطن مؤكداً أن هذا التعاون تأكيد على شعار تحقيق الامن مسؤولية الجميع .

المكتب الصحفي لشرطة السودان