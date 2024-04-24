ابراهيم جابر يلتقي والي نهر النيل





التقى الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، في مكتبه بولاية البحر الأحمر، د. محمد البدري عبدالماجد، الوالي المكلف لولاية نهر النيل.

وفي تصريح له، أوضح والي نهر النيل أن اللقاء شمل استعراضًا لمجمل الأوضاع في الولاية وأداءها، بالإضافة إلى مناقشة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن النقاش تناول جهود الولاية في تطوير مشاريع التنمية الصناعية والزراعية، وتوفير الخدمات، من خلال التعاون مع تركيا والصين. كما أشار إلى أن الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر وجه حكومة الولاية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والنفط لتنسيق الجهود في هذا الصدد.

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