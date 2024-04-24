مذكرة تفاهم بين صحة البحر الأحمر وتجمع الأطباء





شهدت وزارة الصحة في ولاية البحر الأحمر توقيع اتفاقية تعاون مع تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، بهدف تنفيذ مشروع لتقديم الرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة. وقام بالتوقيع من جانب الوزارة مدير عام الصحة، الدكتور أحلام عبد الرسول موسى، ومن جانب تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة، منسق المشاريع الدكتور سالم باعوم.

أكدت الدكتورة أحلام عبد الرسول موسى، خلال توقيع الاتفاقية، على أهمية تعزيز التنسيق وتفعيل وسائل الاتصال بين الوزارة وسابا لخدمة المواطنين، ودعت إلى زيادة الدعم لقطاع الصحة. من جهته، أوضح الدكتور سالم باعوم، منسق المشاريع في سابا، أن المشروع يهدف إلى توفير الخدمات الطبية والصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة، ويتضمن تجهيز مركز صحي في مدينة بورتسودان، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والصحية وفرق الطوارئ للاستجابة السريعة.

سونا