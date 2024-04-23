سياسية
وزير الخارجية الروسي يجدد دعم بلاده للسلام والتوافق الوطني بالسودان
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لابروف دعم بلاده لتحقيق السلام والتوافق الوطني في السودان.
جاء ذلك خلال برقية تهنئة لوزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض، بمناسبة تكليفه بمنصب وزير الخارجية. و أكد السيد وزير الخارجية الروسي عزم بلاده على تعزيز العلاقات الودية التي تربط تقليديا بين البلدين مجددا دعم بلاده للسودان لتحقيق السلام والتوافق الوطني.
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